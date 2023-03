Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes notwendig

Gruppenbild nach AGG-Veranstaltung der Grünen vom 15.3.23

Foto: ADS

Berlin (kobinet) Eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist notwendig - und zwar schnell. Darin waren sich am 15. März alle einig. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung eingeladen. Es ging darum, wie mehr Tempo in eine Reform gebracht werden kann und was es dazu braucht. Darauf macht die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf Facebook aufmerksam.

Link zur Facebookseite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Ein Bündnis von über 100 Organisationen hat Vorschläge entwickelt und wartet ungeduldig auf die Veröffentlichung der Eckpunkte durch das Bundesjustizministerium. Eine längst überfällige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP verankert.

Link zum kobinet-Bericht vom 25. Januar 2023 zur Pressekonferenz zur Vorstellung der Vorschläge durch die Verbände der Zivilgesellschaft

Link zur Presseinformation, zur Stellungnahme und zur Ergänzungsliste zur AGG-Reform