Für verlässliche und verständliche Durchsagen in öffentlichen Verkehrsmitteln

Catrin Wahlen

Foto: Catrin Wahlen

Berlin (kobinet) Viele Menschen erleben es immer wieder: Durchsagen in Bussen und Bahnen sind akustisch schlecht zu verstehen oder sie fehlen gleich ganz. Dies hat den sehbehinderten Aktiven der Behindertenbewegung, Ottmar Miles-Paul vom NETZWERK ARTIKEL 3, veranlasst, sich an die Schlichtungsstelle des Bundes zum BEGG zu wenden. Denn die schlechten oder fehlenden Durchsagen verunsichern nicht nur ihn, sondern viele andere Menschen, die sich nicht gut auskennen. Er will erreichen, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr nach konkreten Initiativen und Lösungen sucht, wie hier Barrierefreiheit flächendeckend erreicht werden kann: nämlich durch entsprechende Haltestellendurchsagen, die gemäß des Zwei-Sinne-Prinzips (in diesem Fall Sehen und Hören) umgesetzt werden. Die bündnisgrüne Berliner Inklusionspolitikerin und Mitglied im Abgeordnetenhaus Catrin Wahlen unterstützt diesen Vorstoß.

Zudem soll das Ministerium auf die Verkehrsträger einwirken sowie die gesetzlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit in diesem Bereich klargestellt werden. Wo es noch keine technischen Lösungen gibt, sind angemessene Vorkehrungen für den Übergang zu regeln. Verständliche Durchsagen durch die Fahrer*innen von Bussen und Bahnen sollten in diesem Fall vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr flächendeckend als Übergangsregelung verlangt bzw. mittels eines Rundschreibens an die zuständigen Stellen angemahnt werden. Erfolgen keine verständlichen Durchsagen, soll auf eine Sanktionierung hingewirkt werden, fordert Ottmar Miles-Paul.

Die bündnisgrüne Berliner Inklusionspolitikerin und Mitglied im Abgeordnetenhaus Catrin Wahlen unterstützt diesen Vorstoß. „Gerade auch in Berliner Bussen und Straßenbahnen ist meiner Einschätzung nach bei der Verständlichkeit der Durchsagen noch deutlich Luft nach oben“, beschreibt Catrin Wahlen ihre Erfahrung. „Und verständliche Ansagen an den Haltestellen oder solche, die von außen aus den Fahrzeugen gut hörbar sind, fehlen immer noch.“ Deshalb hofft sie auf einen Ausgang des Schlichtungsverfahrens im Sinne aller Fahrgäste. Denn: Barrierefreiheit bringt alle Menschen weiter, heißt es auf der Internetseite von Catrin Wahlen.

Wie Ottmar Miles-Paul mitteilte, findet zu diesem Thema am 30. März ein Schlichtungsgespräch bei der Schlichtungsstelle des Bundes mit Vertreter*innen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr statt. Auf seine Eingabe hatte er eine aus seiner Sicht äusserst unbefriedigende Antwort des Bundesverkehrsministeriums bekommen, zu der eine erwidernde Stellungnahme abgegeben hat. Er hofft, dass im Schlichtungsgespräch eine Einigung erreicht werden könne, denn das was er fordert, sei eigentlich für einen kundenfreundlichten öffentlichen Personenverkehr eine Selbstverständlichkeit.

Link zur Mitteilung von Catrin Wahlen

Link zum kobinet-Bericht vom 5. Februar 2023 zum Thema