Maskottchen der Special Olympics World Games Berlin vorgestellt

Unity - Das Maskottchen der Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

BERLIN (kobinet) Während des Parlamentarischen Abends wird „Unity“, das Maskottchen der Weltspiele vorgestellt. Für die rund 7.000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die aus aller Welt zu den Special Olympics World Games in Berlin zusammenkommen, steht es für Gemeinschaft und Teilhabe.

Den Namen „Unity“ haben nationale und internationale Special Olympics Athleten und Unterstützer der Special Olympics Bewegung in einem digitalen Workshop gemeinsam kreiert. Im gemeinsamen Austausch wurde erarbeitet, wie der Name des Maskottchens und welche Botschaft der Name in die Welt tragen soll. Der Kern all ihrer Wünsche und Ideen lauteten: gemeinsam Sport treiben, keiner wird ausgeschlossen, zusammen schaffen wir mehr als alleine – „Unity“ war geboren.

Die Farbgebung des Maskottchens ergibt sich aus den Corporate Farben der Special Olympics World Games Berlin 2023. Die Form des Maskottchens – das Herz – ist ein länderübergreifendes Symbol für Gemeinsamkeit und Zuneigung und leitet sich aus dem offiziellen Logo der Weltspiele ab.

„Unity“ wird ab sofort bei vielen Veranstaltungen der Special Olympics World Games Berlin 2023 im Einsatz sein und vor allem darum werben, dass vor allem Berliner*innen die Weltspiele besuchen, die vom 17. bis 25. Juni in der Hauptstadt stattfinden werden. Fast 7.000 Athlet*innen aus 200 Ländern werden dann in 26 Sportarten antreten.