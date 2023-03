Auszeichnung für Bioladen & Bistro natürlich in Mainz und Ingelheim

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Nürnberg (kobinet) Die Leser*innen des Magazins Schrot&Korn haben entschieden: Auch in diesem Jahr gehören die natürlich‐Märkte in der Mainzer Neustadt und in Ingelheim zu den besten Bioläden Deutschlands. 2.524 Bioläden hatten sich zur Wahl gestellt, 105 wurden ausgezeichnet. natürlich mainz gewann Silber in der Kategorie "Bietet etwas Besonderes“ und Bronze für die "Atmosphäre“. natürlich ingelheim glänzte zusätzlich in "Beratung“ und "Gesamteindruck“. Die beiden Bioläden sind Inklusionsbetriebe der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen (gpe) mit Sitz in Mainz.

Die Marktleiter*innen Sina Laubscher, Thomas Meier und Mirko Krpic nahmen die Urkunden in Nürnberg auf der Biofach‐Messe entgegen und betonten einhellig: „Wir bedanken uns bei unseren Kund*innen für die Wertschätzung und freuen uns weiter über Anregungen, um auch 2024 wieder ‚bester Bioladen‘ zu sein.“ Um dem gerecht zu werden, brachten sie jede Menge Bio‐Neuheiten aus Nürnberg mit, die jetzt bei natürlich entdeckt werden können.

Die Bioläden natürlich mainz und natürlich ingelheim sind Inklusionsbetriebe der gpe gGmbH. Menschen mit psychischen Erkrankungen können sich hier erproben und weiterbilden, und zwar auf einem vollwertigen Arbeitsplatz mit Vertrag und Gehalt. Die Arbeit in den natürlich‐Bioläden bietet neben dem Lebensunterhalt gesellschaftliche Teilhabe, persönliche Selbstbestimmung und neue Perspektiven, zum Beispiel nach Lebenskrisen. Und so bedeutet Bio mehr als „Naturkost verkaufen“. Bio bedeutet auch, ein besonderes Miteinander von Team, Lieferant*innen und Kund*innen zu leben und soziale wie ökologische Verantwortung zu übernehmen, heißt es in der Presseinformaiton der gpe.