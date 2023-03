Katharina Müllebner

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) Mit der "Diversität im Barbie-Haus" hat sich Katharina Müllebner in einem Kommentar für den österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS beschäftigt. "Seit 2009 gibt in der Barbie-Linie 'Fashionistas' vielfältigere Barbies mit unterschiedlichen Hautfarben, Körperformen und schließlich auch mit Behinderungen. Das war in den 2000er Jahren und damit ist endlich auch das Thema Inklusion ins Barbie-Land eingezogen", schreibt Katharina Müllebner in der Einleitung zu ihrem Kommentar.

