Neues Buch: Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden

Berlin (kobinet) "Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden", so lautet der Titel eines heute, am 14. März 2023, erschienenen Buches von Raul Krauthausen. Das Buch ist ab heute im Buchhandel erhältlich. "Inklusion ist ein Menschenrecht, das noch immer viel zu oft vergessen, ausgespart und nicht mitgedacht wird. Das muss sich ändern", erklärte Raul Krauthausen zur Buchveröffentlichung.

„Gemeinsam mit zahlreichen Expert*innen, die im Buch interviewt wurden, entlarven wir die ewigen Ausreden der ‚Aber‘-Sager*innen und zeigen nach Wegen, wie Inklusion von einer schönen Idee zur gelebten Normalität wird“, teilte Raul Krauthausen mit. Das Buch ist ein Rundumblick auf das Thema Inklusion. Es beleuchtet verschiedene relevante Bereiche und zeigt die Missstände sowie Lösungsmöglichkeiten auf.

„• Warum tun wir uns mit Inklusion so schwer?

• Was bedeutet Barrierefreiheit eigentlich wirklich?

• Und wie gehen wir mit unserem eigenen internalisierten und dem Ableismus anderer um?

Seit zwei Jahrzehnten setze ich mich für Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen in allen Lebensbereichen ein und kämpfe für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung. Meine Erkenntnisse aus dieser Zeit, meine geformten Ansichten und Lösungsansätze werde ich erstmalig in gesammelter Form in diesem Buch vorstellen“, schreibt Raul Krauthausen in der Ankündigung für die Buchveröffentlichung in seinem Newsletter.

Link zur Bestellmöglichkeit des Buches, das als Paperback 17,00 Euro und als E-Book 12,99 Euro kostet und im Verlag Rowohlt Taschenbuch erschienen ist:

https://raul.de/buch/