Masterclasses 2023 mit renommierten Coaches

Michael Turinsky in seiner Performance "Precarious Moves"

Foto: Loizenbauer

BONN (kobinet) Kunst- und Kulturschaffende, die ihre Arbeit inklusiv gestalten wollen, haben auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit an den mixed-abled Masterclasses der Un-Label Performing Arts Company teilzunehmen. Dafür konnten herausragende, national und international anerkannte Coaches gewinnen werden. .

So werden: der Choreografen und Performer Michael Turinsky (AT), die Pina Bausch-Tänzerin Julie Anne Stanzak (US), der tauben Performer Rafael-Evitan Grombelka (DE) sowie die Candoco-Dance-Company-Tänzer:innen Anna Seymour (AU) und Joel Braun (US) zur Verfügung stehen. Sie geben jeweils an einem Wochenende in Köln eine Masterclass. Die Teilnehmenden mit und ohne Behinderung gehen gemeinsam mit den internationalen Coaches aus der Szene neue Wege in den darstellenden Künsten: Sie erforschen Grenzen der Künste, Körper und Kreativität und definieren diese neu.

Weitere Einzelheiten zu diesen Veranstaltungen sowie die Möglichkeit, sich dfür anzumelden, sind unter diesem Link zugänglich.