Jürgen Thewes erhielt Bundesverdienstkreuz am Bande

Völklingen (kobinet) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 9. März in der Erzhalle der Weltkulturerbestätte Völklinger Hütte fünf Frauen und sechs Männer aus dem Saarland mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Mit dabei war Jürgen Thewes, der für seine vielfältigen Tätigkeiten als Werkstattrat und in der Bundesvereinigung der Werkstatträte mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde.

„Jürgen Thewes hat sich von 1995 bis 2022 im Ehrenamt als Werkstattrat engagiert. Er arbeitet im Werkstattzentrum für behinderte Menschen der Lebenshilfe in Spiesen-Elversberg, dem größten saarländischen Werkstattträger, der fast 1.000 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen ist die Werkstatt mehr als ein Arbeitsplatz, fast schon Mittelpunkt ihres Lebens. Sich dafür einzusetzen, dass die Interessen der Kolleginnen und Kollegen dort berücksichtigt werden, sei es beim Gesundheitsschutz, bei der Arbeitszeit oder Fort- und Weiterbildung, war ihm als Vorsitzender des Werkstattrats ein ganz besonderes Anliegen. Darüber hinaus kümmert sich Jürgen Thewes um vieles mehr: Ihm ist es zu verdanken, dass seit vielen Jahren das Werkstattzentrum und der Fußballverein Neunkirchen eine Partnerschaft verbindet und regelmäßig gemeinsame Spiele stattfinden. Außerdem hat er über zehn Jahre lang das Saarland im Vorstand der Bundesvereinigung der Werkstatträte vertreten“, heißt es zur Auszeichnung von Jürgen Thewes auf der Internetseite des Bundespräsidenten.

