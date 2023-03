Wie die Hörer den IGEl-Podcast sehen und wo der IGEL dieses Mal hinschaut

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "Wie die Hörer den IGEl sehen und wo der IGEL dieses Mal hinschaut", so lautet der Titel der 101. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), den Sascha Lang nun veröffentlicht hat. Der Macher des IGEL-Podcast greift dabei einige Hörer*innenrückmeldungen auf, die er zum 100. Geburtstag des Podcat bekommen hat und wagt einen Blick in die Glaskugel, wie es mit dem Podcast weitergeht.

„Zeit für das Hörer Feedback! Einige Hörer und Hörerinnen senden mir ja regelmäßig Feedback, geben mir input oder machen Themenvorschläge. Darüber freue ich mcih am meisten, denn davon tanke ich meine Energie. In dieser Ausgabe wollte ich wissen, warum ihr diesen Podcast hört. Daneben wage ich einen Blick in meine Glaskugel und erzähle noch einiges um den IGEL und seinen Inklusator. Viel Spaß“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zum aktuellen Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast