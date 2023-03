Die Welt mit Behinderungserfahrung nachzeichnen

Logo barrierefrei aufgerollt

Foto: BIZEPS

WIEN (kobinet) Leider gibt es immer noch viel zu wenige Menschen mit Behinderungen, die Zugang zum journalistischen Beruf bekommen haben und so das Leben und das Geschehen aus einem Blickwinkel mit Behinderungserfahrung nachzeichnen können. Das Projekt "barrierefrei aufgerollt" von BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben in Wien hat jetzt in der aktuellen Podcast-Folge mit Luca Kielhauser gesprochen, der gerade eine Ausbildung im ORF macht.

„barrierefrei aufgerollt“ sprach mit dem 19 Jahre jung, sportbegeistert, Eventmoderator und Benutzer eines Rollstuhls nicht nur über seinen Weg in den Beruf, sondern auch über seine Leidenschaft zum Sport.

Der gesamte Podcast ist über diesen Link nachzuhören.