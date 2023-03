Bilder für Leichte Sprache zum Thema gesundheitsbezogene Selbsthilfe

Mainz (kobinet) Die LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz hat eine Online-Galerie mit Leichte-Sprache-Bildern zum Themenfeld "Gesundheitsbezogene Selbsthilfe“ erstellt. Die Bilder können nach dem Akzeptieren der Nutzungsvereinbarung kostenfrei heruntergeladen werden. Es ist auch möglich, Begriffe zeichnen zu lassen, die für die eigene Arbeit relevant sind.

„In den folgenden Kategorien finden Sie Bilder für Texte in Leichter Sprache. Die Leichte Sprache ist ein Hilfsmittel für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Texte in Leichter Sprache sollten immer Bilder haben, um den Text zusätzlich zu erklären. Weitere Regeln der Leichten Sprache finden Sie über folgenden Link: Leichte Sprache-Regeln . Unsere Bilder wurden von einer Prüfgruppe geprüft in Verbindung mit dem angegebenen Begriff. Sie können die Bilder aber gerne auch für ähnliche Begriffe verwenden, solange sie zusammen mit dem Text noch einmal von einer Leichte Sprache-Prüfgruppe geprüft werden. Die Bilder stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Bevor Sie ein Bild herunterladen, müssen Sie unsere Nutzungsvereinbarung akzeptieren. Sie gelangen über nachfolgenden Link zu den Nutzungsbedingungen: Nutzungsvereinbarung „, heißt es auf der Internetseite der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz zu diesem Angebot.

Link zu weiteren Infos und zu den Bildern