1. bundesweites Vernetzungstreffen der Selbstvertretung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung

Foto: bbe e.V.

Uder (kobinet) Im Sommer 2022 fragte Justus aus dem Havelland - ein rollstuhlfahrender 12-Jähriger – beim Bundesverband behinderter Eltern (bbe) an, wer eigentlich die Interessen von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Behinderung aus der eigenen Sicht mit Politiker*innen des Bundestages bespricht. Die Akteur*innen vom bbe wussten keine Antwort, aber eine Idee war geboren. Eine bundesweite Selbstvertretung behinderter Kinder und Jugendlicher muss her! Darum lädt der bbe Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen und chronischen Erkrankungen zwischen 10 und 25 Jahren ein, sich bundesweit zu vernetzen. Vom 14. - 16. April 2023 findet eine Präsenztagung in der Bildungsstätte Eichsfeld in Uder (Thüringen) – 30 Minuten von Göttingen entfernt, statt, für die noch Anmeldungen möglich sind.

„Anreisen könnt ihr allein oder in Begleitung eurer Eltern oder Assistenzkräfte. Tagungsgebühr fällt nicht an, wir übernehmen Reise-, Unterkunfts- und Assistenzkosten“, heißt es in der Ausschreibung für die Tagung.

Kontakt: Tel. 0511 69 63 256 oder per E-Mail: [email protected]

Link zur Ausschreibung für die Tagung und zum Programm

Link zur Anmeldung