Jürgen Dusel im Gespräch mit Lea Streisand am 16. März

Plakat zum Talk von Jürgen Dusel mit Lea Streisand

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) Am 16. März um 19:00 Uhr sprechen der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel und Autorin Lea Streisand über die Bedeutung von Kunst und Kultur für eine inklusive Gesellschaft. Natürlich wird es auch viel um die Werke und das Leben von Lea Streisand selbst gehen. Die Talk-Reihe von Jürgen Dusel findet zum ersten Mal live im Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, in 10178 Berlin statt. Musikalisch begleitet wird der Talk von Zuckerklub. Lea Streisand erklärte 2016 in der taz über die Musik der Band: "Zuckerklub ist schönster Isolationistenpop. Ich werde wohl wieder ein paar Wochen lang nichts anderes hören.“

Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenfrei und barrierefrei, heißt es in der Ankündigung. Sie findet mit Verdolmetschung in Gebärdensprache und Leichte Sprache sowie Audiodeskription und Schriftdolmetschung statt.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung der Veranstaltung