Exklusivtraining mit Judo-Weltmeisterin

Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner mit ID-Judoka Bastian Wind bei einer Übungserläuterung

Foto: Gold-Kraemer-Stiftung / Gero Mueller-Laschet

KÖLN (kobinet) Die Special Olympics World Games kommen 2023 erstmals nach Deutschland und finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt. Rund 100 Tage vor den Eröffnungsfeierlichkeiten im Berliner Olympia-Stadion trafen die ID-Judoka am Olympiastützpunkt Rheinland in Köln zu einem exklusiven Vorbereitungstraining mit der Judo-Weltmeisterin von 2021 und Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio 2022 im Halbschwergewicht, Anna-Maria Wagner, zusammen.

„Das war heute für uns ein besonderer Tag. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit Anna-Maria Wagner eine der derzeit weltbesten Judoka als Trainerin gewinnen konnten. Das ist eine ganz große Motivation für unser Team“, äußert sich Henning Schäfer, Judotrainer am Zentrum für Arbeit durch Bildung und Sport (ZABS) der Gold-Kraemer-Stiftung. Diese Motivation erlebte auch die Weltmeisterin, die gerne der Einladung zu einem gemeinsamen Training gefolgt war. „Es macht mir großen Spaß, als Trainerin zu arbeiten. Und dies vor allem, wenn ich das Engagement und die Leidenschaft der ID-Sportler erlebe“ so Anna-Maria Wagner. Ihr Training, das sie sich speziell für den Trainingsvormittag ausgedacht hatte, konnte sie genauso umsetzen: „Ich bin absolut positiv überrascht vom Leistungsstand die Gruppe. Sie hat sich sehr gut bewegt und war unheimlich wissbegierig.“

Anmerkung des Redakteurs: ID“ steht hier für „intellectual disability“ = geistig eingeschränkt.