ENIL führt Crip Camp für junge behinderter Menschen in Strassbourg durch

Foto: ENIL

Straßburg (kobinet) Das Europäische Netzwerk zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen (ENIL) veranstaltet für junge Menschen mit Behinderungen ein Crip Camp zum Thema "Disability Rights In Times Of Conflict and Calamity“ vom 12. bis 17. Juni 2023 in Strassbourg. Dort kam man alles Wichtige zu Menschenrechten, Demokratie und über aktuelle Geschehnisse lernen. Bewerber*innen sollten zwischen 18 und 30 Jahren alt sein, Umgangssprache ist Englisch. Darauf weist die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hin.

Link zu weiteren Infos zum ENIL Crip Camp