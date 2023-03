Negativpreis Barriere-Bambi an Radiosender rbb 88.8 vergeben

Sören Pellmann, Die Linke, MdB

Foto: Inga Haar / Deutscher Bundestag

Berlin (kobinet) Am 7. März vergab der Leipziger Bundestagsabgeordnete sowie Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Sören Pellmann, gemeinsam mit dem Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland (ABiD) den Negativpreis "Barriere-Bambi“ 2023 an den öffentlich-rechtlichen Radiosender rbb 88.8. Damit wurde auf die nicht sichtbaren Barrieren im Alltag und die besondere Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Radios hingewiesen.

„Viele Barrieren sind im Alltag unsichtbar. Umso sensibler müssen wir darauf achten, dass nicht unwissend Barrieren geschaffen werden. Hier hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine besondere Verantwortung und ist seit Jahren bemüht. Wer jedoch die Verkehrsansagen sowie die Informationen zum Berliner Bus und Bahnverkehr auf rbb 88.8 kennt, wird schnell merken, dass die Bemühungen für mehr Barrierefreiheit dort noch nicht angekommen sind. Ansagen werden mit lauter Musik unterspielt, so dass diese für Menschen mit einer Hörbehinderung nicht mehr zu verstehen sind. Dies ist leider ein weitverbreitetes Phänomen, welches von Teilhabe ausschließt. Gerade das öffentlich-rechtliche Radio ist gefordert unverzüglich Barrierefreiheit zu schaffen. Das es nicht unmöglich ist, zeigen zahlreiche TV-Formate“, erklärte Sören Pellmann.

Der stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland, Andreas Scheibner, ergänzt: „Stellvertretend für viele Radiosender der ARD erhält Radio 88,8 Berlin diesen Preis in der Hoffnung auf baldige Besserung. Für uns ist Barrierefreiheit auf allen Ebenen zu 100 % absolut wichtig, denn nur die absolute Barrierefreiheit erfüllt die UN-Behindertenrechtskonvention.“