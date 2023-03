Freie Hansestadt Bremen schult Mitarbeitende zum Thema Demenz

Demenz - wenn sich die Bilder nicht mehr von selbst zusammensetzen

Foto: Pixabay/geralt

BREMEN (kobinet) Auf Initiative der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz waren am Donnerstag alle Mitarbeitenden der Bremer Senate eingeladen, sich zum Thema Demenz informieren zu lassen. Der „Kompaktkurs Demenz“ wurde dafür von der Koordinierungsstelle der Demenz Partner Initiative der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in digitaler Form durchgeführt. Das Angebot für die Mitarbeitenden erfolgte im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

73 Interessierte aus mehr als 16 Behörden erhielten im Rahmen dieses Kurses grundlegende Informationen rund um das Krankheitsbild Demenz. Zudem wurden hilfreiche Tipps zu Umgang und Kommunikation mit Menschen mit Demenz vermittelt.

Die Initiative Demenz Partner setzt sich seit 2016 unter dem Motto „Demenz braucht Dich“ dafür ein, Hemmschwellen und Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit Demenz abzubauen. Bundesweit werden in 90-minütigen kostenlosen Basiskursen wichtiges Grundwissen und Erfahrungen für den alltäglichen Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Denn Menschen mit Demenz begegnet man nicht nur in der Familie, sondern vielfach im Alltag, in der Nachbarschaft und auch am Arbeitsplatz. Rund 95.000 Menschen haben bereits eine Demenz Partner-Veranstaltung besucht.