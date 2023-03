DIN-Empfehlungen für Leichte Sprache können kommentiert werden

Leichte Sprache

Foto: Netzwerk Leichte Sprache

Berlin (kobinet) Seit über drei Jahren arbeiten eine Reihe von Akteur*innen an einer Emfehlung für Übersetzungen in Leichte Sprache. Nach intensiven Beratungen wurde nun der Entwurf der DIN SPEC 33429 "Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache" veröffentlicht. Bis zum 3. Mai kann das kostenfrei zugängliche Dokument, das Minimalstandards für zukünftige Übersetzungen in Leichte Sprache formuliert, öffentlich kommentiert werden, um Änderungen anzuregen.

Informationen zum Beteiligungsprozess und zur Kommentierung sowie die Links zu den Dokumenten in herkömmlicher und Leichter Sprache gibt’s unter folgendem Link:

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naerg/e-din-spec-33429-2023-04-empfehlungen-fuer-deutsche-leichte-sprache–901210