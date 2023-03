S-Bahn ist jetzt Mobilitätspartnerin der Special Olympics World Games

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) 100 Tage vor dem Start der Special Olympics World Games nimmt ein eigens vollflächig beklebter Zug im Corporate Design der Special Olympics World Games Berlin Fahrt auf. Heute startete er am Bahnhof Olympiastadion als S5 in den Regelverkehr und wird bis zum Ende des größten inklusiven Sport-Events im S-Bahnnetz durch Berlin und Brandenburg unterwegs sein. Dieser Zug rollt nun als Botschafter der Weltspiele durch Berlin und Brandenburg und wirbt für das größte inklusive Sport-Event, das am 17. Juni beginnt.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft der S-Bahn Berlin und den Special Olympics World Games Berlin 2023. Inklusion ist ein wichtiges Thema in unserer Stadt und durch die Partnerschaft werden Menschen auf diese großartige Veranstaltung und die Belange von Menschen mit einer geistigen Behinderung aufmerksam,” sagt Dr. Nicola Böcker-Giannini, Staatssekretärin für Sport in der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport.

Bastian Knabe aus der Geschäftsführung der S-Bahn Berlin: „Es ist uns eine besondere Ehre, als exklusive Mobilitätspartnerin Athlet*innen und Besucher*innen klimafreundlich durch Berlin zu befördern und somit einen Teil zum Gelingen der Special Olympics World Games beitragen zu können. Das Motto unserer aktuellen Marketing-Kampagne lautet: „Nur für alle“. Das heißt, in unseren Zügen ist jeder Fahrgast willkommen, und daher sehen wir uns als die passende Botschafterin der diesjährigen Weltspiele.“

Mit Unterstützung des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) gibt es einen sogenannten Kombiticket-Vertrag. Davon profitieren zum einen die Teilnehmenden, weil sie den gesamten Berliner ÖPNV im Tarifbereich ABC während ihres Aufenthalts kostenlos nutzen können. Zum anderen profitieren auch die Fahrgäste, denn mit dem Kauf einer Eintrittskarte zu den Spielen ist die An- und Abreise mit dem ÖPNV inklusive.