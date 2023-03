Kongress Armut und Gesundheit 2023 eröffnet

Logo des Kongress Armut und Gesundheit

Foto: Kongress Armut und Gesundheit

München (kobinet) Heute begann in Berlin der Online Kongress Armut und Gesundheit 2023 mit Videobotschaften des Bundesminister für Gesundheit und Schirmherr des Kongresses Prof. Dr. Karl Lauterbach und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, ebenfalls Schirmherrin des Kongresses Franziska Giffey. Heute und morgen treffen sich an die 1850 Teilnehmer*innen online, um an zahlreichen Arbeitsgruppen teilzunehmen.

Als Auftakt gab es einen einführenden Beitrag von Prof. Dr. Maja Göpel, Transformationsforscherin mit dem Titel „Gemeinsam Wandel gestalten – wie Transformation gelingen kann“. Dieser hoch interessante Vortrag beschäftigte sich mit dem Thema Gesundheit für Alle aus ökonomischer und ökologischer Sichtweise in Bezug auf die notwendige Transformation zur Erhaltung unseres Planeten. Göpel wies darauf hin, dass der Wille zur Veränderung auch Wertschätzung für sich engagierende Bürger*innen braucht, um zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen.

Am 21. März folgt der Präsenzteil dieser Tagung mit der Begrüßung durch den Bundespräsidenten.