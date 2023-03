Gemeinsam aufs Eis

Logo: Aktion Mensch

Bad Nauheim (kobinet) Auch wenn viele mittlerweile auf den Frühling warten, trauen sich noch einige auf's Eis, so auch in Bad Nauheim, wo nun ein inklusiveres Erlebnis auf der kalten Oberfläche möglich ist. "Draufrollen, festschnallen und losfahren. Mithilfe von zwei Eisgleitern können in Bad Nauheim Menschen mit und ohne Behinderung nun gemeinsam übers Eis rasen", teilt die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter mit. Wie Inklusion bei diesem Hobby ganz einfach funktionieren kann, zeigt ein Projektfilm.

