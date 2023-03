100 Episoden IGEL-Podcast und noch kein bisschen müde

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) Am 2. März 2023 wurde die 100. Episode des IGEL-Podcast von Sascha Lang ausgestrahlt. Zu Gast waren Jennifer Sonntag, Raul Krauthausen, Matthias Klaus und Ottmar Miles-Paul für das Gespräch über die Erfahrungen behinderter Medienmacher*innen. Dass Sascha Lang nach der 100. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) noch längst nicht müde ist, das wurde bei einem Besuch von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul in Bad Segeberg deutlich. Bei einem leckeren Kaffee und Kuchen wurden Pläne für die Zukunft geschmiedet und Erfahrungen ausgetauscht.

Dass Sascha Lang darauf stolz ist, was er in den letzten zwei Jahren mit dem IGEL-Podcast angestoßen und geschafft hat, das merkt man dem blinden Radiomacher an – und das ist auch gut so. Denn während er für die Ausgaben des IGEL-Podcast in Luxemburg vergütet wird, wo er vor kurzem die 50. Folge für Radio Luxemburg produziert hat, hat er die deutsche Ausgabe des IGEL-Podcast ohne jegliche Finanzierung angestoßen. Das gibt ihm aber auch die Freiheit, sein Ding zu machen. „Ich muss mich beim IGEL-Podcast in kein Zeitkonzept drängen lassen und kann die Themen aufgreifen, die ich für wichtig halte“, betont Sascha Lang, auch wenn er sich über Sponsoren natürlich freut.

Was nun nach der 100 Episode kommt, davon hat Sascha Lang auch schon so manche Ideen. Obwohl er großen Wert darauf legt, flexibel zu sein, um auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Bereits in der 102. Episode des IGEL-Podcast hat Sascha Lang mit Raul Krauthausen einen Gast, auf den er sich besonders freut. Raul Krauthausen geht demnächst auf Lesereise für sein neues Buch zur Inklusion. In der 101. Ausgabe will er Hörerrückmeldungen einfangen, was der IGEL-Podcast für diese bedeutet. Und dann steht auch schon bald der nächste Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im März an. Ende April wird es dann um die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gehen, die die rot-grün-gelbe Regierungskoalition im Koalitionsvertrag vorgesehen hat. Also genug Stoff für Sascha Lang und für die Hörer*innen des IGEL-Podcast, wie sich Ottmar Miles-Paul im Gespräch mit dem Radio-Fan überzeugen konnte.

Und ein kleines Video hat Sascha Lang auch mit seinem Team gestaltet und zwar zum Hinweis auf die 100. Episode des IGEL-Podcast:

Video-Clip zur 100. Episode des IGEL-Podcast