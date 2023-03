Wegweiser Barrierefreiheit veröffentlicht

Wegwwiser Barrierefreiheit

Foto: KSL NRW

Dortmund (kobinet) Wie funktioniert eine barrierefreie Kommunikation? Wie lässt sich eine barrierefreie Umgebung gestalten? Wie funktionieren barrierefreie Veranstaltungen? Was bedeutet barrierefreies Arbeiten, Wohnen und Reisen? Wie funktioniert eine barrierefreie Verwaltung? Wo gibt es vertiefende Informationen zur Barrierefreiheit? Antworten auf diese Fragen liefert der neue "Wegweiser Barrierefreiheit“ der Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in Nordrhein-Westfalen (KSL.NRW) und der Agentur Barrierefrei NRW. Die KSL-Konkret #6 bündelt wichtige Informationen, wie sich Barrierefreiheit in vielen Lebenswelten umsetzen lässt, und richtet sich sowohl an alle Themen-Neulinge als auch an Expert*innen.

„Wir möchten mit dieser Informationssammlung dazu motivieren, sich für den Abbau von Barrieren stark zu machen und somit den Weg zu einer inklusiven und gleichberechtigten Gesellschaft zu ebnen. Viele Barrieren sind leichter zu überwinden, als man denkt“, erklärt Marcus Windisch, Leiter der Koordinierungsstelle der KSL.NRW. „Durch gesetzliche Anpassungen in den vergangenen Jahren, hat sich in Sachen Barrierefreiheit einiges verbessert, das muss jetzt umgesetzt werden. Wir wollen mit dieser Broschüre eine Orientierungshilfe und viele Denkanstöße dazu geben“, unterstreicht Daria Frank, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Agentur Barrierefrei NRW.

Barrieren sind vielfältig und nicht in allen Fällen offensichtlich. Sie entstehen bei der Auffindbarkeit von Informationen oder der Zugänglichkeit von öffentlichen Lebenswelten. Barrieren werden überwunden, wenn jede*r überall mitmachen kann und sich jede*r verstanden fühlt, heißt es in der Presseinformation zur neuen Broschüre.

Die gedruckte Version des Wegweisers Barrierefreiheit ist kostenfrei erhältlich. Für Zustelladressen innerhalb von NRW ist der Versand kostenfrei. Die Broschüre steht zudem als barrierefreie PDF als Download zur Verfügung:

www.ksl-nrw.de/barrierefrei und www.ab-nrw.de/publikationen.html

Link zum Video Barrierefrei Kommunizieren

Video Barrierefrei Kommunizieren