Nächster „Tag des barrierefreien Tourismus“ kommt als online Veranstaltung

BERLIN (kobinet) Mit dem Beginn der Reisesaison des Jahres treffen sich Touristiker aus aller Welt wieder zur Tourismus-Messe ITB in Berlin. Wie in früheren Jahren findet in diesem Zusammenhang auch wieder der "Tag des Barrierefreien Tourismus" statt. Diese zum 11.Mal stattfindende Veranstaltung gibt es in diesem Jahr jedoch nur als Online-Veranstaltung und nicht mehr unmittelbar in Verbindung zur ITB sondern eine Woche später, am 17. März 2023.

Zum „Tag des Barrierefreien Tourismus“ werden aber wieder in Impulsvorträgen, Präsentationen und Gesprächsrunden Themen wie

„Mehr Barrierefreiheit – aber wie?“

„Die Verantwortung von Bauherren, Architekten und Betreibern“,

„Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen – eine unterschätzte Zielgruppe“,

„Menschen mit Behinderungen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Tourismus – auch ein Schlüssel für mehr Barrierefreiheit?“

sowie „Mobility on Demand – ein Baustein der Verkehrswende – Vorteile und Fallstricke für Menschen mit Behinderungen“.

interessante Aspekte und Erfahrungen des barrierefreien Tourismus vorgestellt.

Der „Tag des Barrierefreien Tourismus“ findet am 17. März 2023 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr online statt.

Weitere Einzelheiten zum Programm sind unter diesem Link zu erfahren. Dort steht auch die Möglichkeit zur Anmeldung für diese Veranstaltung zur Verfügung.