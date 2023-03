Termin für nächste nationalen Special Olympics Deutschland entschieden

BERLIN (kobinet) Aktuell bereitet sich Special Olympics Deutschland vor allem auf die Special Olympics World Games 2023 in Berlin vor. Zugleich wird das nächste große Sportereignis für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in s Auge gefasst: Die nächsten die Nationalen Winterspiele von Special Olympics. Sie werden vom 29. Januar bis zum 02. Februar 2024 in Thüringen stattfinden. Zentrum der Wettbewerbe sind der Wintersportort Oberhof sowie Erfurt und Weimar.

Auch zu diesem Ereignis werden dann wieder 1.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet. Diese werden dann n zehn Sportarten und dem Wettbewerbsfreien Angebot an fünf Tagen an den Start.

Spannende Wettbewerbe werden in den Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Klettern, Schneeschuhlauf, Shorttrack, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Stocksport und Tanzsport erwartet.

500 freiwillige Helfer, rund 500 Trainer und Betreuer sowie eine Vielzahl an Besucherinnen und Besucher sorgen gewiss auch dann zusätzlich für stimmungsvolle Spiele. Schon jetzt ist absehbar, dass die Nationalen Spiele 2024 das größte Wintersportevent werden, welche das Special Olympics in Deutschland bisher ausgerichtet hat.