40+2 Jahre Behindertenbeirat in der Landeshauptstadt Kiel

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Kiel (kobinet) Es darf wieder gefeiert werden und Jubiläen, die während der Corona-Zeit nicht entsprechend begangen werden konnten, werden jetzt nachgeholt. So auch in Kiel. Dort feiert am Sonntag, den 5. März, der Beirat für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Kiel sein 40-jähriges Jubiläum aus dem Jahr 2021 nach. Unter dem Motto "Wir sind immer noch da - Das feiern wir!" wird die langjährige Beiratsarbeit mit einem bunten Programm gewürdigt. Dass es in Kiel schon seit 42 Jahren einen Behindertenbeirat gibt, während andere Kommunen zum Teil immer noch kein solches Selbstvertretungsgremium haben, das ist für Ottmar Miles-Paul, der sich derzeit in Schleswig-Holstein umschaut, eine gute Nachricht zur Inklusion.

Nach einer Eröffnungsrede der Landesbehindertenbeauftragten von Schleswig-Holstein, Michaela Pries, wird Tanz, Poetry Slam und Musik bei der Jubliäumsveranstaltung in Kiel geboten. MIt dabei ist der Verein Thema Tanz e.V. mit ihrer Performance „Durchbruch oder zu früh?“ mit einer Choreografie von Silke Hüttel-Judith und Christian Judith. „Durch Tanz werden Menschen mit und ohne Behinderung in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, insbesondere durch inklusive Trainingsgruppen im Bereich Tanz, Musik und Theater“, heißt es dazu in der Einladung zur schon ausgebuchten Veranstaltung.

Poesie und Poetry-Slam gibt es mit Maren Nitschke-Frank und ein Konzert mit Mamma Lauda, einer inklusiven Band der Lebenshilfe Stormarn aus Norderstedt wird geboten. Die zehnköpfige Band präsentiert tanzbare selbstgeschriebene Songs.

