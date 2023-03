Am Wochenende wieder Sportvorbereitungslehrgänge

Logo der Special Olympic World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023

BERLIN (kobinet) Nachdem bereits 219 Athletinnen und Athleten des TeamSOD in die Vorbereitung eingestiegen waren, folgen nun die nächsten Lehrgänge. Die Athletinnen und Athleten aus Disziplinen Hockey, Boccia und Tischtennis starten in die Vorbereitung oder haben bereits ihren zweiten Vorbereitungslehrgang für die Special Olympics World Games Berlin 2023.

20 TeamSOD Athleten fahren am kommenden Wochenende nach Köln, um sich auf die Weltspiele in der Disziplin Hockey vorzubereiten. Im Hockey fand der erste Vorbereitungslehrgang bereits vom 03. bis zum 05. Februar statt, so dass sich die Athleten schon kennen.

In der Disziplin Boccia sind ab Freitag, 03.03. insgesamt zwölf Athletinnen und Athleten sowie vier Unified Partner im Einsatz, um in die Vorbereitung auf die Special Olympics World Games Berlin 2023 zu starten.

Die Athletinnen und Athleten in der Disziplin Tischtennis werden in Neuss sein. Neben dem klassischen Tischtennistraining wird es für die TeamSOD Athleten zusätzlich ein Kennenlernen, einen sportpsychologischen Workshop und einen Feedback-Lehrgang geben.