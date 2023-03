Cover 100. Episode des IGEL-Podcast

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) Sascha Lang ist ein Mensch mit Inklusionshintergrund. Mit drei Jahren erblindete er und hatte das große Glück, in Luxemburg seit dem 2. Schuljahr in den 80ziger Jahren inklusiv beschult zu werden. "Einfach gemacht haben die das damals, ohne viel Getöse", erinnert sich Sascha Lang an diese Zeit. 1989 entdeckte er das Radio für sich und ab dann gab es kein Halten mehr. Nun hat der Inklusator, wie Sascha Lang sich selbst bezeichnet, die 100. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) produziert. Mit Jennifer Sonntag, Matthias Klaus, Raul Krauthausen und Ottmar Miles-Paul lud sich Sascha Lang in die 100. Episode des IGEL-Podcast Macher*innen in Sachen Inklusion ein.

Trotz eines Ausflugs in die Eventbranche von 1995 bis 2020 kehrte Sascha Lang dem Radio nie den Rücken. Sogar ein eigenes Internetradio betrieb er von 2009 bis 2014. „Aufgrund meiner Willenskraft und meiner Lebenseinstellung möchte ich zeigen, dass Inklusion geht“, betont Sascha Lang. Getreu diesem Motto entwickelte er das Konzept des Podcasts IGEL. IGEL steht für Inklusion Ganz Einfach Leben. Im November 2020 erblickte der Luxemburger IGEL-Podcast das Licht der Welt und erschien am 28.02.2023 in Kooperation mit RTL Radio Letzebouerg bereits in der 50. Episode. Ohne Medienpartner und auf eigenen Beinen startete Sascha Lang dann im April 2021 die deutsche Ausgabe des IGEL-Podcast. Hier erscheint nun bereits die 100. Episode.

Oft wird behauptet, dass Menschen sich ungern mit dem Thema Behinderung beschäftigen. Sascha Lang trifft mit seinem abwechslungsreichen Podcast aber den Nerv der Zeit. Viele Menschen sehen diesen Podcast als Informationsquelle, Aufklärung und Mutmacher. „Genau das ist es, was ich erreichen möchte. Ich möchte die Angst vor Behinderung nehmen, daher gibt es oft auch gute Nachrichten und positive Beispiele. Ich bin fern vom Meckerkasten“, betont der Macher des IGEL-Podcast.

Der IGEL-Podcast ist mit seinen Themen direkt im Geschehen. So erschien beispielsweise eine Episode nachts um 00:00 Uhr, direkt nach der Bundestagsdebatte zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. „Inklusion bedeutet nicht nur, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und gleichberechtigt leben, sondern einander auch verstehen“, schreibt Sascha Lang auf seiner Webseite. In der Beschreibung des Podcast heißt es weiter: „Inklusion ist ein nie endender Prozess.“ Genau zu diesem Prozess lädt der Podcast „IGEL – Inklusion Ganz Einfach Leben“ ein. Der Podcast richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung – kurzum: an die gesamte Gesellschaft.

„Wenn du bereit bist, die Barrieren im Kopf abzubauen und täglich an einer inklusiven Gesellschaft mitwirken möchtest, dann bist du hier genau richtig. Im Podcast lasse ich Personen zu Wort kommen, die Inklusion leben, auf Hürden treffen, am Prozess wachsen oder auch mal verzweifeln. Und auch ich zeige dir aus meiner Sicht als Betroffener (ich bin seit meinem dritten Lebensjahr blind), wie ich die (inklusive) Welt erlebe und möchte mit meinen Beiträgen inspirieren, motivieren und sensibilisieren. Die inklusive Welt wird hier nicht mit einer rosaroten Brille gesehen, sondern authentisch und ehrlich dargestellt. Ich lege großen Wert darauf, zu motivieren. Denn Inklusion gelingt nur, wenn wir das gemeinsam angehen. Das bedeutet, in diesem Podcast geht es um Inklusion, Barrierefreiheit, Gleichstellung, Diskriminierung, Behinderungen und Handicaps jeglicher Art sowie um Teilhabe“, erläutert Sascha Lang.

In der 100. Episode wollte Sascha Lang nicht alleine feiern. Mit Jennifer Sonntag, langjährige Moderatorin beim Fernsehmagazin Selbstbestimmt des mdr, Matthias Klaus, Moderator des Deutsche Welle Podcast „Echt Behindert“, Raul Krauthausen, Aktivist, Buchautor, Moderator und einer der Sozialhelden und Ottmar Miles-Paul, Redakteur des Online-Nachrichtendienstes kobinet nachrichten, Aktivist und Leiter des Projektes „Gute Nachrichten zur Inklusion“, lud sich Sascha Lang Macher*innen in Sachen Inklusion ein. Zusammen mit ihnen, moderiert von Ottmar Miles-Paul, sprachen die fünf über ihre Motivation, ihre Probleme und ihre Highlights in der Medienarbeit in Sachen Inklusion.

Link zur 100. Episode des IGEL-Podcast

IGEL auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCf7XNL4zWUgnx9AOsN0nhGg

Podcast „IGEL – Inklusion Ganz Einfach Leben“

https://igel-inklusion-ganz-einfach-leben.letscast.fm/

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast