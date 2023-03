Steuerratgeber hilft Eltern behinderter Kinder

In Sachen Recht nachgefragt

Foto: H. Smikac

DÜSSELDORF (kobinet) Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen hat sein jährlich neu erscheinendes Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern aktualisiert. Das Merkblatt folgt Punkt für Punkt dem Aufbau der Formulare für die Steuererklärung 2022. Es bietet daher schnelle und praxisnahe Hilfe beim Ausfüllen dieser Vordrucke. Die Neuauflage berücksichtigt steuerrechtliche Änderungen, die zum 1. Januar 2023 aufgrund des Inflationsausgleichsgesetzes in Kraft getreten sind.

Aktuelle Informationen gibt es darüber hinaus zum Kindergeldanspruch von Eltern, die ein erwachsenes Kind mit Behinderung haben.

Das Steuermerkblatt 2022/2023 steht zum kostenlosen Download unter der Rubrik „Recht & Ratgeber“ zur Verfügung. Die gedruckte Version des Ratgebers kann gegen Erstattung der Versandkosten in unseren Webshop, per Mail über oder postalisch gegen Einsendung eines mit 85 Cent frankierten mit selbst adressierten Rückumschlag – DIN lang – an den: bvkm, Stichwort „Steuermerkblatt“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf bestellt werden.