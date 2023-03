Neuer Podcast zur inklusiven schulischen Bildung

Podcast hören

Foto: Pixabay/Tumisu

STUTTGART (kobinet) In einer neuen Folge des Podcast der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Simone Fischer führt sie ein Gespräch mit Kerstin Merz-Atalik, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg über die nächsten Aufgaben in der inklusiven schulischen Bildung.

In dem Podcast sprechen sie über die Chancen der inklusiven Bildung sowie die Herausforderungen und Vorurteile, welche auch 14 Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und dem damit verbundenen klaren Bekenntnis zur Inklusion in der schulischen Bildung vielerorts immer noch vorherrschen.

Im Podcast berichtet Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik von vorbildlichen Beispielen aus Portugal, Südtirol und Finnland, die zeigen, wie neben dem Wissenserwerb auch Respekt, Partizipation, die aktive Gestaltung des eigenen Lebens und soziale Interaktion im Schulalltag aller Kinder eine wichtige Rolle spielen.

Weitere Einzelheiten zu diesem Podcast sind unter diesem Link zu erfahren. Der Podcast selbst ist auf YouTube, Spotify und Deezer nachzuhören.