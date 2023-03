IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Februar 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg/Kassel (kobinet) "Warum der Bund und die Länder sich nicht an ihre eigenen Gesetze halten". So hat Sascha Lang vom Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) die aktuelle Folge getitelt. In der 99. Folge des IGEL-Podcast geht es um den Monatsrückblick über die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im Februar 2023. Auch dieses Mal gab es eine Reihe von aktuellen Themen, die Sascha Lang mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul im Podcast diskutierte, so ging es beispielsweise um den Global Disability Summit, den Deutschland zusammen mit Jordanien 2025 ausrichten wird und für den eine gute und vorbildliche Partizipation nötig ist.

„In der Kürze liegt die Würze! Der Monat Februar war wieder gut gefüllt mit den News aus der Sozial- und Behindertenpolitik. 2025 will Deutschland sich im besten Inklusionsfrack zeigen und richtet mit Jordanien den Global Disability Summit aus. Was das ist und was bis dahin noch passieren muss, erklärt uns Ottmar Miles-Paul. 3 Persönlichkeiten prägten den Monat Februar. Warum der Bobby-Preis wichtig bleibt. Wir regen uns darüber auf, dass der Bund und die Länder sich nicht an eigene Gesetze halten. Ottmar Miles-Paul klärt auf, warum das Budget für Arbeit und für Ausbildung immer noch verkannt sind. Und bei den guten Nachrichten zur Inklusion spricht Ottmar Miles-Paul über seine Reise in den Norden. Ein bunter Strauss an frischen Nachrichten servieren der IGEL-Podcast und die kobinet-nachrichten. Die News gibt es wie immer auch auf www.kobinet-nachrichten.org“, heißt es in der Ankündigung des Monatsrückblick zur Behindertenpolitik im Februar 2023 im IGEL-Podcast.

Soviel sei auch schon einmal erwähnt: In Kürze erscheint die 100. Episode des IGEL-Podcast. Moderiert von Ottmar Miles-Paul tauscht sich Sascha Lang dabei mit Jennifer Sonntag, Raul Krauthausen und Matthias Klaus über die Erfahrungen mit Berichten zur Inklusion in den Medien aus.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast