Severin-Schule erhält Spende von Hilfsmittelhersteller

Bei der Überreichung des Spendenschecks

Foto: Help Tech GmbH

KÖLN (kobinet) Die LVR-Severin-Schule hat jetzt einen Spendenscheck der Help Tech GmbH erhalten. Die Help Tech GmbH ist ein Hersteller und Vertreiber von Hilfsmitteln für Blinde und Sehbehinderte und veranstaltet über das Jahr verschiedene Spendenaktionen, mit deren Erlös Projekte oder Institutionen für Blinde und Sehbehinderte unterstützt werden.

„Wir freuen uns riesig über die Spende, damit können wir mit den Schülern gemeinsame Freizeitaktivitäten organisieren. Als erstes geht es mit den Kindern in eine Bonbonmanufaktur, darauf freuen sich die Schüler schon jetzt“, so die Klassenlehrerin Sonja Rolfing.

„Über Inklusion und Vielfalt wird heute viel diskutiert“, so stellt Marc Züfle, der Geschäftsführer der Help Tech GmbH, fest und fährt dazu fort: „Dabei ist die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft bei Weitem nicht in so vielen Lebensbereichen unserer Gesellschaft verankert, wie es sein sollte“.

Das macht sich auch an der LVR-Severin-Schule immer wieder bemerkbar. Den sehbehinderten und blinden Kindern eröffnen sich durch moderne Technik zwar viele Möglichkeiten, ihre Talente zu entdecken und auszuleben, auch ist die Finanzierung gesetzlich geregelt, aber die Beantragung ist aufwändig und bis zu einer Finanzierung kann viel Zeit vergehen. „Viel Kraft fließt in bürokratische Prozesse. Für Eltern, Kinder und Betreuer ist das eine zusätzliche Herausforderung“, so Frau Diana Fallier, Schulleiterin der LVR-Severin-Schule.