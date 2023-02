Empowerment-Schulung: Fit für die Selbstvertretung

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Foto: bifos

Mainz (kobinet) "Fit für die Selbstvertretung", so lautet der Titel einer neuen Empowerment-Schulung für Menschen mit Behinderung, die in der Selbstvertretung oder Politik mitmachen wollen. Die Empowerment-Schulung wird vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) mit einer Förderung durch die Aktion Mensch angeboten und mittels eines Präsenztreffens in Mainz und mehreren Online-Treffen angeboten.

„Sie wollen sich fit machen zur Selbstvertretung oder Politik? Sie haben ein Ziel das Sie mit der Schulung erreichen wollen? Sie sind behindert oder chronisch krank? Dann kann diese Schulung genau das Richtige für Sie sein!“ So heißt es in der Ausschreibung für das neue Schulungsangebot. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. Bewerbungen für eine Teilnahme werden bis spätestens 3. April 2023 entgegengenommen. Am 3. März findet um 17:00 Uhr eine Infoveranstaltung statt.

Link zu weiteren Infos auf der Homepage des Projektes und zur Ausschreibung

Anmeldungen zur Info-Veranstaltung via Zoom können an die Projektkoordinatorin Ellen Kubica per Mail geschickt werden an: [email protected]