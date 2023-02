Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "In andere Welten abtauchen und auf Phantasiereisen gehen – das ermöglicht uns die Welt von Büchern. Was aber, wenn in den Geschichten niemand so aussieht wie ich? Das passiert Kindern mit Behinderung leider häufig. Die Buchreihe der 'Bunten Bande' möchte das ändern und erzählt Geschichten von Inklusion und Vielfalt." Darauf macht die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter aufmerksam.

Link zu weiteren Infos