Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "Wie du trotz anderem Sehen Spaß am Reisen haben kannst", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Seit über 15 Jahren wirkt Susanne Han bei Reiseangeboten für blinde und sehbehinderte Menschen mit. Mit ihr sprach IGEL-Podcast-Macher Sascha Lang über ihre Erfahrungen.

„Nicht sehen können hat nichts mit nichts wahrnehmen zu tun. Auch blind oder sehbehindert kann man noch viel von seiner Umwelt mit bekommen. Dafür sind oft aber detaillierte Beschreibungen, gute Erklärungen und eventuell auch tolle Begleitungen wichtig. Es gibt in Deutschland einige Reiseanbieter, die sich genau auf Reisen für Menschen mit Behinderung spezialisiert haben. Seit über 15 Jahren zählt Susanne Han dazu. Mit ihr sprechen wir über die eventuellen besonderen Herausforderungen, warum sie keine Reisen mit Flügen anbietet und was die Leidenschaft Reisen zu organisieren für Blinde und sehbehinderte Menschen für sie bedeutet“, heißt es in der Ankündigung der neuen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu den bisher erschienenen Ausgaben des IGEL-Podcast