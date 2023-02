Logo der Fachstelle EUTB

Foto: Fachstelle EUTB

Berlin (kobinet) Die Beratungslandschaft rund um die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) erlebt einen Wandel. Das Team der Fachstelle Teilhabeberatung begleitet diesen. Neben Aktualisierungen und Veränderungen auf der Webseite www.teilhabeberatung.de bleibt das „Wörterbuch der selbstbestimmten Teilhabe“ eine Konstante, heißt es im aktuellen Newsletter der Fachstelle Teilhabeberatung.

„Unter dem Navigationspunkt ‚Wissen‘ finden Sie das Wörterbuch auf der Webseite. Zielgruppe sind alle, die an der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit (drohenden) Behinderungen und deren Angehörigen Interesse haben. Selbstverständlich können das aber auch Menschen sein, denen an der gleichberechtigten Partizipation aller in unserer Gesellschaft gelegen ist, und die sich hierzu weiter informieren wollen“, heißt es in dem Beitrag über das Wörterbuch der selbstbestimmten Teilhabe der Fachstelle Teilhabeberatung.

