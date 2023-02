Die Neue Norm mit Bild von Raul Krauthausen

Foto: Die Neue Norm

Berlin (kobinet) "Wann hört die Gewalt an behinderten Menschen endlich auf?" Das fragt Raul Krauthausen im neuesten Newsletter Die Neue Norm. "Du kannst dir nicht vorstellen, wie wütend mich solche Meldungen machen, wie diese aus der Schweiz: 'Sebastian Frei lebt in einem Wohnheim. Dort wird er sexuell missbraucht. Dann stirbt er wegen eines Pflegefehlers.'", schreibt Raul Krauthausen in der Einführung des Newsletters und nimmt dabei auch Bezug auf die Situation in Deutschland.

„Nun könnte man denken: ‚So was passiert bei uns in Deutschland bestimmt nicht‘. Aber das ist leider falsch. Vor ca. zwei Jahren ermordete eine Pflegerin des Oberlinhauses vier Bewohner*innen und verletzte eine weitere Person schwer. ZWEI JAHRE (!!!) nach der Tat, stehen die vier versprochenen weißen Stelen, zur Erinnerung an die Opfer, immer noch nicht. Angeblich wegen Bauarbeiten und Budgetproblemen. WTF?“, schreibt Raul Krauthausen.

Link zum Newsletter mit vielen weiteren Infos