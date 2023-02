Berlin sucht junge an Kunst und Kultur Interessierte

Eingang zum Technischen Museum in Berlin

BERLIN (kobinet) Für ein Freiwilliges Soziale Jahr (FSJ) in der Kunst oder Kultur in Berlin werden junge Menschen mit Behinderungen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren gesucht. Wer von ihnen gerne eine Kultureinrichtung in Berlin von innen kennenlernen möchte und dort im Team mitmachen würde, zum Beispiel in einem Museum oder Theater, bei einer Konzertbühne oder in einem Archiv, bekommt dazu eine Chance. Zudem sollten sich jene, die sie sich dort ausprobieren möchten, sich einbringen wollen, lernen und sich eventuell auf ein späteres Berufsleben vorbereiten möchten, dafür interessieren.

Diese Möglichkeiten betet ein Freiwilliges soziales Jahr in der Kultur (FSJ Kultur) in Berlin ab 1.September.2023.

Im FSJ Kultur und Inklusion kann, bei einer Behinderung passgenauer auf die individuellen Bedürfnisse eingehen werden. So kann man das FSJ Kultur auch in Teilzeit gemacht (ab 21 Stunden in der Woche) werden. Dazu wird eine umfangreiche Begleitung und Netzwerke angeboten – während des FSJ und auch schon davor.

Freiwillige erhalten jeden Monat 324 Euro Taschengeld (bei 21 Stunden/Woche) und sind sozialversichert. Dazu gibt es 25 Tage Seminare und Workshops um weiter zu lernen sowie 31 Tage Urlaub. Am Ende des Jahres steht ein Zertifikat.

Weitere Einzelheiten sind dazu HIER nachzulesen.