Weil Vielfalt fetzt: Ausstellung in Leipzig mit 50 Geschichten zur Inklusion

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Leipzig (kobinet) "Weil Vielfalt fetzt", so lautet der Titel einer Ausstellung, die am 21. Februar eröffnet wurde und noch bis zum 2. April im GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, in 04103 Leipzig besucht werden kann. Gezeigt werden dabei 50 sächsische Geschichten zur Inklusion. Darauf hat mdr Kultur aufmerksam geamcht.

„50 sächsische Geschichten der Inklusion stellt die Wanderausstellung ‚Weil Vielfalt fetzt‘ ab dem 21. Februar im Grassimuseum Leipzig vor. Es werden Menschen porträtiert, die Angebote für Menschen mit und ohne Einschränkung schaffen oder die durch inklusive Initiativen neue Chancen erfahren. Dazu gehört auch das Leipziger Gartenbau-Projekt SALVIA. Konzipiert hat die Wanderausstellung, die bereits in Dresden, Zwickau und Chemnitz zu sehen war, die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V.“, heißt es im Bericht von mdr Kultur.

Link zum Bericht von mdr Kultur mit weiteren Infos zur Ausstellung