Frankfurt am Main (kobinet) "Warum ein Gesetz für Barrierefreiheit im ÖPNV kaum Wirkung zeigt", so titelte vor kurzem die hessenschau des Hessischen Rundfunks einen Beitrag von Pia Stenner. "Seit einem Jahr soll der öffentliche Nahverkehr in Deutschland barrierefrei sein – so steht es im Personenbeförderungsgesetz. Doch in der Realität gibt es für Menschen mit Behinderungen auch in Hessen noch immer viele Hürden", heißt es in der Einführung des Berichtes.

