Max Dorner

Foto: abm

München (kobinet) Anlässlich des Todes von Max Dorner – Schriftsteller, Comedian, Moderator – ändert die arbeitsgemeinschaft behinderung und medien (abm) kurzfristig ihr Programm und wiederholt morgen, am 23. Februar um 15:00 Uhr, auf münchenTV ihren Film "Max Dorner – wer bin ich?“. Dabei handelt es sich um ein sensibles Portrait des am 18. Februar 2023 Verstorbenen. Am Sonntag um 11:00 und 16:00 Uhr wird der Film wiederholt. Dies teilte die abm in ihrem akutellen Newsflash mit.

Link zum Film „Max Dorner – wer bin ich?“ auf YouTube

Film: Max Dorner: Wer bin ich?