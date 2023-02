Infos über Entlastungspaket in einfacher Sprache

Logo: Selbst Aktiv

Foto: AG Selbst Aktiv

Hannover (kobinet) Die politische Reichweiten verlängern, indem Personen mit Lernschwierigkeiten durch Materialien von behinderten Menschen für behinderte Menschen gestärkt werden. Das ist der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv von behinderten Menschen in der SPD (AG Selbst Aktiv) wichtig. Daher werden nun Informationen über die Enlastungspakete der Bundesregierung in einfache Sprache übersetzt und auf der Internetseite der AG Selbst Aktiv eingestellt.

„Wir von Selbst Aktiv wollen uns einerseits innerhalb der SPD engagieren. Aber insbesondere wollen wir auch behinderten Menschen den Zugang zu den konkreten Auswirkungen von Politik eröffnen“, so die stellvertretende Bundesvorsitzende von Selbst Aktiv, Anne Kleinschnieder. Sie hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesvorstand von Selbst Aktiv eine Handreichung zu den Entlastungspaketen der SPD-geführten Bundesregierung erstellt. Dies bewusst in einfacher Sprache. „Wer sich über das künftig erhöhte Kindergeld oder konkrete Leistungen auf Grund der steigenden Energiekosten informieren will, ist bei dieser Kurzinformation an der richtigen Adresse“, so die Bundesvorsitzenden Karl Finke und Katrin Gensecke.

„Kommunikation auch mit dem Personenkreis, der auf einfache Sprache angewiesen ist, ist einer unserer Schwerpunkte von Selbst Aktiv. Es unterstreicht unseren Anspruch, die Interessen und Belange von Menschen mit Behinderungen in Politik und Gesellschaft einzubringen“, so die Bundesvorsitzenden abschließend.

Die kurze Handreichung kann auf der Internetseite von Selbst Aktiv heruntergeladen werden.

Link zu den Infos