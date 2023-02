DAK fordert Begrenzung der Sozialhilfequote

BERLIN (kobinet) Wie eine aktuelle der Deutschen Angestellten Krankenkassen (DAK) gelegt, so sind durch die massiv gestiegenen Kosten in der stationären Pflege erreicht die Belastung der Pflegebedürftigen trotz der jüngsten Reformschritte bereits in diesem Jahr auf neue Spitzenwerte gestiegen. DAK-Chef Andreas Storm fordert in diesem Zusammenhang Begrenzung der Sozialhilfequote für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner auf unter 30 Prozent.

Trotz deutlich gestiegener Alterseinkünfte wird der Anteil der Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheimbewohner, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen, nach Berechnungen der DAK im Laufe dieses Jahres wieder auf ein Drittel anwachsen und bis 2026 voraussichtlich 36 Prozent betragen.

„Damit haben die Reformelemente des GVWG nur einen begrenzten, vor allem aber nur einen temporären Effekt“, betont im Bezug auf die vorgelegt Studie Bremer Gesundheitsökonomen Prof. Dr. Heinz Rothgang. Sollten die Ziele der Pflegeversicherung nicht komplett verfehlt werden, sei daher noch in dieser Legislaturperiode ein nachsteuernder Reformschritt notwendig.