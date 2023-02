Podiumsgespräch zu Filmen für alle mit Fokus auf Untertitel und Gebärdensprache

Jürgen Dusel

Foto: Henning Schacht

Berlin (kobinet) Im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele Berlin wird in diesem Jahr am Mittwoch, den 22. Februar um 18:00 Uhr, die Veranstaltungsreihe "Filme für Alle“ fortgesetzt. Dieses Mal soll im Schwerpunkt die Teilhabe von tauben und schwerhörigen Menschen thematisiert werden. Eine Veranstaltung mit Verdolmetschung in Deutscher Gebärdensprache und Schriftdolmetschung im Veranstaltungsraum der Deutschen Kinemathek (Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin), auf die der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel hinweist, der Mitveranstalter ist und an der Veranstaltung mitwirkt.

„Was braucht es für gleichberechtigte Teilhabe an audiovisuellen Medien von tauben/gehörlosen Menschen und Menschen mit Hörbeeinträchtigungen? Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch Filmschaffende, Produzent*innen, Verleihbetriebe Kinobetreiber*innen und Festivalmacher*innen betrifft. Durch barrierefreie Fassungen und eine barrierefreie Infrastruktur kann und soll das Medium Film für ein vielfältiges Publikum zugänglich gemacht werden. Erst mit einer Übertragung in Deutsche Gebärdensprache, erweiterte Untertitel (SDH), Induktions- und Funkanlagen können auch taube/gehörlose Menschen und Menschen mit Hörbeeinträchtigungen Film genießen. In einer Diskussionsrunde mit Expert*innen wird folgenden Fragen nachgegangen: Was sind die Anforderungen eines gehörlosen bzw. tauben Publikums und eines Publikums mit Hörbeeinträchtigungen? Welche Auswahl- und Qualitätskriterien für SDH-Untertitelung gibt es? Was muss bei der Produktion beachtetet werden? Welche Distributionswege gibt es?“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Das Fachgespräch ist eine Kooperation des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und der Deutschen Kinemathek, mit freundlicher Unterstützung der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Link zur Ankündigung:

https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Veranstaltungen/DE/Veranstaltung_mit_Anmeldung/2023/20230217_FilmfuerAlle_Kulturnews.html