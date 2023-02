Kongress Armut und Gesundheit 2023 wird vorbereitet

Kongress Logo

Foto: Kongress Armut und Gesundheit

BERLIN (kobinet) Mehr als 100 Veranstaltungen mit über 500 Referierenden verteilen sich auf vier Kongresstage verteilen sich auf den Kongress Armut und Gesundheit 2023. Dieser Kongress findet in diesem Jahr zum 28. Mal statt. Der Kongress steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Gesundheit Prof. Dr. Karl Lauterbach und Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. Er wird am 6. März mit Grußbotschaften eröffnen

Der Kongress beginnt am 6. und 7. März digital; am 21. und 22. März findet der zweite Teil in Präsenz am Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin statt. Unter dem Motto „gemeinsam Wandel gestalten“ wird mit insgesamt 2.000 erwarteten Teilnehmenden diskutiert, wie sich gesellschaftliche Transformationsprozesse gestalten lassen.

