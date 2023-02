Job|inklusivo vermittelt Arbeit und Lebensqualität

Thomas Schlösser gemeinsam mit Job-Coach und Leiter des Inklusionsmanagements

Foto: Stiftung kreuznacher diakonie

BAD SOBERNHEIM (kobient) In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung der Stiftung Kreuznacher Diakonie arbeiten rund 940 Beschäftigte. 83 davon werden von Job|Inklusivo betreut. Dies ist , ein Teilbereich der Behindertenhilfe, der den Übergang von Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fördert. Thomas Schlösser ist einer dieser Werkstattbeschäftigten, die über Job|inklusivo einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden haben.

Wenn eine Person auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden möchte, dann geht die Initiative dazu meist von der Person selbst aus. Job|inklusivo bietet Sprechstunden oder persönliche Gespräche an, in denen gemeinsam herausgefunden wird, was sich der Beschäftigte wünscht“. Gerhard Lötsch, der Leiter des Inklusionsmanagements der Stiftung erklärt, dass der 52-jährige Thomas Schlösser, der eine Gehbehinderung hat, genau in dieser Situation war. „Im September 2020 habe ich begonnen, in der Werkstatt 2 in Bad Kreuznach zu arbeiten“, stellt Schlösser fest und erklärt: „Für mich war schnell klar, dass diese Arbeit nicht die Richtige für mich ist und ich mehr Freiheiten und Herausforderungen im Job brauche. Mithilfe von Job|inklusivo konnte ich dann im November 2020 an die Pforte des Diakonie Krankenhauses wechseln“.

Diese erste Stelle war für Thomas Schlösser ein Sprungbrett. „Job|inklusivo hat mir geholfen, eine Liste mit allen Arbeitgebern bzw. Unternehmen zu erarbeiten, die für mich infrage kommen und wo ich gerne arbeiten würde. Wir haben gemeinsam überlegt, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte und was meine Ziele sind. Gleichzeitig haben wir Bewerbertrainings durchgeführt, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, mich selbstständig zu bewerben. Die komplette Zusammenarbeit mit Job|Inklusivo war immer sachlich und auf Augenhöhe“, lobt Thomas Schlösser die Zusammenarbeit.

Ein potenzieller Arbeitgeber war das Heimatmuseum in Bad Sobernheim. Nach einer Umschulung zum Veranstaltungskaufmann ist Thomas Schlösser als Unterstützer im Veranstaltungsmanagement tätig und hilft bei der Organisation zum Beispiel dem St. Martins-Umzug, der Johanneskirmes oder dem Ausflug des Museums. Gleichzeitig übernimmt er Recherchearbeiten für Projekte des Heimatmuseums. Thomas Schlösser wird auch weiterhin von Job|Inklusivo am Arbeitsplatz begleitet.