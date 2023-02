Das Wochenende bringt die nächsten Sportvorbereitungslehrgänge für die Special Olympics World Games Berlin 2023

Logo des Team Deutschland der Special Olympics Deutschland

Foto: SOD

BERLIN (kobinet) Das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) bereitet sich aktuell in 25 Sportarten auf die Weltspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vor. Nachdem bereits 158 der TeamSOD-Athletinnen und Athleten in die Vorbereitung eingestiegen sind, folgen nun die nächsten Lehrgänge.

Dabei bereiten sich die Athletinnen und Athleten aus den Disziplinen Judo und Tennis auf ihre sportlichen Wettkämpfe vor. Die Athletinnen und Athleten in der Disziplin Judo treffen sich in Leverkusen, die Tennis-Sportlerinnen und Sportler absolvieren ihren ersten Vorbereitungslehrgang in Ludwigshafen am Rhein.

Die Judokas kommen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Tennis-Sportler stammen aus folgenden Schleswig-Holstein, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Hamburg, dem Saarland, aus Nordrhein-Westfalen und aus Rheinland-Pfalz.