Schnuppertraining im Deutschen Taubblindenwerk

Beim Schnuppertraining

Foto: Deutsche Taubblindenwerk

HANNOVER (kobinet) Eine kleine Delegation der Rollstuhlbasketballmannschaft Hannover United hatte in dieser Woche das Deutsche Taubblindenwerk in Hannover besucht. Im Rahmen des von der „Aktion Mensch“ geförderten Projektes „Inklusive Sporterfahrungen – Brücke für gemeinsame Aktivitäten und inklusives Erleben“ boten die Rollstuhlbasketballer ein Schnuppertraining für Schüler mit Taubblindheit/Hörsehbehinderung an. Im Rahmen ihrer Kooperation wollen der Sportverein und die Einrichtung für Menschen mit Taubblindheit/Hörsehbehinderung inklusive Begegnungen schaffen und Hürden abbauen. Weitere Projekte sind in diesem Jahr geplant.

Das Schnupper-Training, das in der Turnhalle des Deutschen Taubblindenwerks stattfand, wurde von Spieler Jan Haller und Tobias Hell geleitet. In drei Kleingruppen kamen insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums Hören – Sehen – Kommunikation im Deutschen Taubblindenwerk dazu, um Erfahrungen mit dem Ballsport zu sammeln. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen zwölf und 20 Jahren zeigten sich begeistert: So konnten sie zunächst einige Techniken und die richtige Koordination des Balles mit dem Sportrollstuhl lernen. In einer Spielsituation „Drei gegen Drei“ konnten sie dann spielerisch das Erlernte umsetzen und ihr Können am Ball zeigen.

Für andere Schüler wurde improvisiert und die Trainingseinheit auf deren Bedarfe und Möglichkeiten adäquat abgestimmt. So war die Aufgabe, anstatt in den Basketball-Korb, in eine große Tonne zu treffen, was den Schüler*innen viele Erfolgserlebnisse bescherte und allen ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Gegenseitig voneinander zu lernen, sich über Begegnungen auf Augenhöhe und den inklusiven Charakter des Sports anzunähern – das ist die Erfolgsgeschichte dieses ersten gemeinsamen Projektes. Weitere sollen in diesem Jahr folgen und die seit 2019 bestehende Kooperation mit noch mehr Leben füllen