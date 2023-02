Landesfachbeirat Psychiatrie Niedersachsen konstituiert

Dr. Andreas Philippi

Foto: photothek.net

Hannover (kobinet) Anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Landesfachbeirates Psychiatrie Niedersachsen (LFBPN) für die 19. Legislaturperiode hat der niedersächsische Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi die Ernennungsurkunden an die Mitglieder übergeben. Zudem kündigte der Minister Reformen an.

„Als Mediziner weiß ich aus der Praxis, wie wichtig es ist, neben der Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in psychiatrischen Einrichtungen auch die Stimmen der Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen einzubeziehen“, erklärte der Minister, „deshalb begrüße ich es sehr, dass wir künftig ein Duo als Vorsitzende haben. Professor Detlef Dietrich vom AMEOS Klinikum Hildesheim als Experten durch Ausbildung und Karin Aumann vom Verein EX-IN Niedersachsen als Expertin durch Erfahrung. Ich bin überzeugt, dass diese Lösung zu wertvollen Synergieeffekten führen wird.“

In seiner Rede vor den Mitgliedern sprach Dr. Philippi auch geplante Reformen wie die Novellierung des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) an. Ein Schwerpunkt seiner Legislatur wird die Verbesserung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen sein.

„Gerade die Pandemie hat Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen an ihre Grenzen gebracht“, unterstrich Dr. Andreas Philippi, „deshalb liegt mir die geplante ‚Koordinierungsstelle Psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen‘ sehr am Herzen. Wir werden sie in Ergänzung zur Landesstelle Psychiatriekoordination, die von der Landesvereinigung für Gesundheit betrieben wird, einrichten“.

In diesem Zusammenhang dankte der Minister allen Mitgliedern des LFBPN für ihre wichtige ehrenamtliche Arbeit. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sie ihre Zeit und ihre Kraft für die Mitarbeit in diesem Gremium opfern“, so der Minister, „dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und freue mich auf die gute Zusammenarbeit“.

Zum Hintergrund:

Der Landesfachbeirat Psychiatrie Niedersachsen (LFBPN) wurde 1993 zum ersten Mal berufen, um das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung (MS) in Psychiatriefragen fachlich unabhängig zu beraten. Das MS beruft die Mitglieder und ernennt den Vorstand, der für die Dauer einer Legislaturperiode tätig ist. Die nun ernannten Vorsitzenden Professor Detlef Dietrich und Karin Aumann haben den Vorsitz bereits in der letzten Legislaturperiode kommissarisch geführt.