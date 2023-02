BER bietet Unterstützungen für nicht sichtbar behinderte Menschen

Banner: BER wird Sunflower-Airport

Foto: BER

Berlin (kobinet) Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) will Menschen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen unterstützen, Abfertigungen, Kontrollen und Wege besser zu bewältigen. Mit dem internationalen Sunflower-Programm soll der Flughafen für Betroffene, wie zum Beispiel Menschen mit psychischen, nichtsichtbaren körperlichen und epileptischen Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen barrierefrei gestaltet werden. Hierfür können sich Fluggäste an Infoschaltern im Gebäude das grüne Sunflower-Umhängeband mit dem Sonnenblumensymbol holen und tragen – als erkennbares Zeichen, dass sie Unterstützungsbedarf benötigen. Die Mitarbeitenden des Flughafens werden hierfür verpflichtend geschult. Über diese neue Initiative berichtet Thomas Künneke, der für die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) an der Pressekonferenz des BER zur Vorstellung des neuen Angebots teilgenommen hat.

„Festzustellen ist, dass es bei dieser Initiative eine wirkliche Beteiligung von Selbstvertretungsorganisationen von nichtsichtbaren Behinderungen nicht gegeben hat. Laut Flughafenbetreiber wurden zwar Verbände von Menschen mit Behinderung, wie die Lebenshilfe …, beteiligt. Wie auch viele Menschen mit Sehbehinderungen keine Gelbe Binde mit 3 schwarzen Punkten, aufgrund vor der Sorge der Stigmatisierung und der Erfahrung aus unserer Geschichte, zum Beispiel Davidstern, mehr tragen, möchten viele Menschen mit nichtsichtbaren Behinderungen bei großen Menschenansammlungen anonym bleiben. Die Frage, ob auch die geschulten Mitarbeitenden, wie auf anderen internationalen Airports, sich mit dem weißen Sunflower-Umhängeband zu erkennen geben, wurde eher verneint. Guter Ansatz, doll ausbaufähig …“, kommentiert Thomas Künneke seine Eindrücke von der Pressekonferenz des BER vom 15. Februar.

„Menschen mit versteckten Beeinträchtigungen sollen am BER alle Reisemöglichkeiten uneingeschränkt nutzen können. Darum hat der BER als erster deutscher Flughafen das Sunflower-Umhängeband eingeführt. Es ist ein international anerkanntes Symbol für nicht sichtbare Beeinträchtigungen. Es gibt den Trägerinnen und Trägern am BER die Möglichkeit, den Mitarbeitenden wie auch Mitreisenden diskret und doch eindeutig zu signalisieren, dass sie eine nicht sichtbare Einschränkung haben und gegebenenfalls etwas mehr Unterstützung, Zeit oder ein wenig Geduld während ihres Aufenthalts am Flughafen benötigen. Für Menschen mit nicht sichtbaren Einschränkungen kann es aus verschiedenen Gründen eine große Herausforderung sein, sich von einem Ort zum anderen oder durch Räume oder Plätze mit vielen Menschen – wie zum Beispiel Flughäfen – zu bewegen. Denn nur, weil man etwas nicht sehen kann, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Allen nicht sichtbaren oder auch versteckten Beeinträchtigungen ist gemein, dass sie für Außenstehende nicht sofort erkennbar sind“, heißt es u.a. zum neuen Angebot des BER auf dessen Internetseite.

